Автор розслідування про нерухомість для "жінок Путіна" анонсував нове викриття, яке може стосуватися Пєскова

"Завтра вийде у світ великий проект – зверніть увагу: в Україні, Азербайджані, Сербії та інших країнах", - написав він на своїй сторінці у Twitter.

Завтра выйдет в свет большой проект – обратите внимание в Украине, Азербайджане, Сербии и других странах. 8 вечера по времени Сараево — Drew Sullivan (@DrewOCCRP) April 2, 2016

Презентація розслідування запланована на 21:00 за Києвом. Крім того, журналіст стверджує, що після публікації матеріалу світ зміниться.

Как вы понимаете, мир изменится завтра в 9 часов вечера - смотреть https://t.co/DdAkrD4K1U@navalny@CatherineBelton@maxseddon Оно большое — Drew Sullivan (@DrewOCCRP) April 2, 2016

Наразі тема розслідування невідома, проте Салліван у своїх анонсах-твітах згадує прес-секретаря президента РФ Пєскова.

Господин Песков, завтра вы будете работать допоздна. Учтите это в своих планах, пожалуйста. 9 вечера по Москве. @navalny — Drew Sullivan (@DrewOCCRP) April 2, 2016

Як повідомляв УНІАН, за даними Reuters (отриманими від OCCRP), бізнесмен Григорій Баєвський передавав дорогу нерухомість кільком жінкам, в числі яких донька президента Росії Володимира Путіна Катерина Тихонова і родички депутата Держдуми Аліни Кабаєвої.