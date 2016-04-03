Автор розслідування про нерухомість для "жінок Путіна" анонсував нове викриття, яке може стосуватися Пєскова

10:20, 03 квітня 2016
Світ
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Журналіст Проекту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) Дрю Салліван анонсував нове розслідування.

REUTERS

"Завтра вийде у світ великий проект – зверніть увагу: в Україні, Азербайджані, Сербії та інших країнах", - написав він на своїй сторінці у Twitter.

Презентація розслідування запланована на 21:00 за Києвом. Крім того, журналіст стверджує, що після публікації матеріалу світ зміниться.

Наразі тема розслідування невідома, проте Салліван у своїх анонсах-твітах згадує прес-секретаря президента РФ Пєскова.

Як повідомляв УНІАН, за даними Reuters (отриманими від OCCRP), бізнесмен Григорій Баєвський передавав дорогу нерухомість кільком жінкам, в числі яких донька президента Росії Володимира Путіна Катерина Тихонова і родички депутата Держдуми Аліни Кабаєвої.

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