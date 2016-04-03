Автор розслідування про нерухомість для "жінок Путіна" анонсував нове викриття, яке може стосуватися Пєскова
Журналіст Проекту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) Дрю Салліван анонсував нове розслідування.
"Завтра вийде у світ великий проект – зверніть увагу: в Україні, Азербайджані, Сербії та інших країнах", - написав він на своїй сторінці у Twitter.
Завтра выйдет в свет большой проект – обратите внимание в Украине, Азербайджане, Сербии и других странах. 8 вечера по времени Сараево— Drew Sullivan (@DrewOCCRP) April 2, 2016
Презентація розслідування запланована на 21:00 за Києвом. Крім того, журналіст стверджує, що після публікації матеріалу світ зміниться.
Как вы понимаете, мир изменится завтра в 9 часов вечера - смотреть https://t.co/DdAkrD4K1U@navalny@CatherineBelton@maxseddon Оно большое— Drew Sullivan (@DrewOCCRP) April 2, 2016
Наразі тема розслідування невідома, проте Салліван у своїх анонсах-твітах згадує прес-секретаря президента РФ Пєскова.
Господин Песков, завтра вы будете работать допоздна. Учтите это в своих планах, пожалуйста. 9 вечера по Москве. @navalny— Drew Sullivan (@DrewOCCRP) April 2, 2016
Як повідомляв УНІАН, за даними Reuters (отриманими від OCCRP), бізнесмен Григорій Баєвський передавав дорогу нерухомість кільком жінкам, в числі яких донька президента Росії Володимира Путіна Катерина Тихонова і родички депутата Держдуми Аліни Кабаєвої.