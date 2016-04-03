У Парижі за підвищених заходів безпеки відбувся 40-й міжнародний марафон (фото)

16:36, 03 квітня 2016
Світ
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Паризький марафон скасовувався лише один раз, у 1991 році під час участі Франції у війні в Перській затоці.

REUTERS

У Парижі за посилених заходів безпеки відбувся ювілейний, 40-й за рахунком, марафон, у якому взяли участь бігуни зі 160 країн, передає російська служба ВВС.

У Франції все ще зберігається найвищий рівень терористичної загрози. Однак організатори марафону сказали, що питання про скасування заходу навіть не піднімалося.

В ювілейному марафоні брали участь десятки тисяч бігунів, а вздовж всього маршруту за ходом перегонів стежили тисячі осіб.

Повідомляється, що поліція використовувала металодетектори для перевірки сумок глядачів, які прийшли на марафон.

Паризький марафон скасовувався лише один раз, у 1991 році під час участі Франції у війні в Перській затоці.

Перемогу в 40-му традиційному легкоатлетичному Паризькому марафоні здобув кенійський бігун Сіпріан Котут. Переможець подолав дистанцію 42,195 кілометрів за 2 години 7 хвилин 11 секунд, передає ТАСС.

Друге і третє місця зайняли співвітчизники переможця Лаван Корір і Стівен Шемлані.

У жінок найкращий результат показала також представниця Кенії Вісілін Джепкешо (2.25,52). Слідом за нею розташувалися бігунки з Ефіопії Гулума Чатку і Динкнеш Тефера.

Довідка УНІАН. Щорічний марафон, який проводиться в Парижі, є одним із найстаріших марафонів світу. За рейтингом міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій марафон має золотий статус.

Кожен рік це величезне спортивне свято збирає близько 40 тисяч бігунів.

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