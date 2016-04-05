Обама щодо "панамського скандалу": Ухилення від податків - це глобальна проблема

Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

«Немає ніяких сумнівів у тому, що проблема глобального ухилення від сплати податків в цілому є величезною проблемою», - сказав Обама.

Він підкреслив, що основна проблема полягає в тому, що «багато з цих речей» (шляхів ухилення від податків) існують «в рамках законодавства і не є незаконними».

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Президент США назвав «важливим» розслідування ICIJ, зазначивши вплив представлених журналістами фактів на пересічних громадян, і додав, що багато «маневрів» з ухилення податків, які зазначені в розслідуванні, «відбуваються за рахунок сімей з середнього класу».

Обама також висловився на користь запропонованих його адміністрацією змін законодавства, які закриють для американських компаній шлях ухилення від сплати податків за рахунок перенесення своїх штаб-квартир кордон.