Обама щодо "панамського скандалу": Ухилення від податків - це глобальна проблема
Президент США Барак Обама, коментуючи розслідування Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) про офшорні компанії, в ході свого виступу у вівторок, 5 квітня, заявив, що «глобальне ухилення від сплати податків» є «величезною проблемою».
Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.
«Немає ніяких сумнівів у тому, що проблема глобального ухилення від сплати податків в цілому є величезною проблемою», - сказав Обама.
Він підкреслив, що основна проблема полягає в тому, що «багато з цих речей» (шляхів ухилення від податків) існують «в рамках законодавства і не є незаконними».
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Президент США назвав «важливим» розслідування ICIJ, зазначивши вплив представлених журналістами фактів на пересічних громадян, і додав, що багато «маневрів» з ухилення податків, які зазначені в розслідуванні, «відбуваються за рахунок сімей з середнього класу».
Обама також висловився на користь запропонованих його адміністрацією змін законодавства, які закриють для американських компаній шлях ухилення від сплати податків за рахунок перенесення своїх штаб-квартир кордон.