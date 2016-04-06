США можуть вивести війська з Синайського півострова через погрози з боку "Ісламської держави" - CNN
Пентагон планує замінити військовий контингент в Синаї на безпілотні апарати.
Адміністрація президента США Барака Обами розглядає можливість виведення американських військ з єгипетського Синайського півострова через погрози з боку "Ісламської держави" та інших терористичних угруповань, передає DT.ua з посиланням на телеканал CNN.
Це питання обговорюється спільно з владою Єгипту та Ізраїлю. Нагадаємо, у 1979 році ці дві держави уклали мирний договір, частиною якого є постійна присутність міжнародних сил і наглядової місії на Синайському півострові. Контингент США на півострові нараховує 700 військовослужбовців.
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Джерела в Пентагоні повідомили телеканалу, що останнім часом загроза атак з боку терористів на північному Синаї, де проходить кордон з Ізраїлем, тільки зростає.
Також в оборонному відомстві США відзначили, що моніторити ситуацію на Синайському півострові можна і за допомогою безпілотних технологій, що також є приводом для виведення американського контингенту.
Раніше міністр оборони США Ештон Картер анонсував збільшення військової допомоги США іракському урядівдля боротьби з "Ісламським державою".