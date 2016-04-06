Розгін демонстрацій і стрілянина на ураження: ЗМІ розповіли про специфіку роботи новоствореної Нацгвардії РФ

Як випливає з документа, військовослужбовцям Нацгвардії буде дозволено застосовувати фізичну силу, в тому числі бойові прийоми боротьби, і спеціальні засоби для розгону демонстрацій, які перейшли в зіткнення, для самозахисту і для припинення опору з боку передбачуваних злочинців, повідомляє РБК.

Серед спеціальних засобів в законопроекті перераховані гумові кийки, газові гранати, наручники, "світлозвукові кошти відволікаючого впливу, техніка для руйнування перепон і для примусової зупинки транспорту, а також службові тварини".

Спецзасоби заборонено застосовувати вагітним жінкам і дітям за винятком тих випадків, коли вони чинять збройний опір.

Оточувати територію бійцям Нацгвардії РФ буде дозволено при розшуку осіб, які вчинили втечу з-під варти, при переслідуванні осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, при проведенні контртерористичної операції і для ліквідації наслідків аварії.

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Національна гвардія РФ має право застосовувати вогнепальну зброю без попередження, якщо зволікання може коштувати життя військовослужбовцю або кому-небудь з громадян поблизу. У всіх інших випадках війська Нагцвардії РФ повинні попереджати про намір використовувати зброю.

Також Нагцвардія в екстрених випадках, наприклад, для відбиття нападів або для звільнення заручників, може використовувати водомети і бронемашини.

У документі наголошується, що Національна гвардія має право затримувати підозрюваних у скоєнні злочинів, які втекли з СІЗО підозрюваних, осіб, які перебувають у розшуку, невдалих самогубців і пацієнтів психіатричних лікарень, які втекли з-під спостереження.

Війська Нацгвардії РФ вправі припиняти злочини, перевіряти документи у громадян, складати протоколи про адміністративні правопорушення і затримувати громадян на строк не більше трьох годин.

При проведенні контртерористичної операції Нацгвардія РФ зможе обмежувати рух транспорту і пішоходів, вилучати і використовувати автомобілі, щоб відвезти потерпілих до лікарні або щоб переслідувати передбачуваних злочинців, затримувати громадян, які порушили правила комендантської години.

Чисельність і дислокацію військ національної гвардії визначає Путін.

Нагадаємо, про створення Нацгвардії Путін оголосив 5 березня.