Зіткнення двох потягів у Коста-Ріці: кількість постраждалих зросла (фоторепортаж, відео)

11:34, 09 квітня 2016
Світ
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В результаті зіткнення двох поїздів біля столиці Коста-Ріки Сан-Хосе постраждали 245 осіб.

Про це повідомляють представники Червоного Хреста, які перебували на місці аварії, пише Громадське з посиланням на Xinhua.

77 осіб отримали рани і переломи, п'ятеро з них перебувають у важкому стані.

За словами президента Костаріканського інституту залізниць Гільєрмо Сантани, обставини зіткнення свідчать, що причиною аварії став людський фактор.

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"Це абсолютно рідкісний випадок, він повинен бути дуже ретельно розслідуваний", — сказав Сантана.

Раніше УНІАН повідомляв, що в результаті зіткнення потягів постраждали щонайменше 50 осіб, більшість з них госпіталізовано.

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