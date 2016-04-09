Зіткнення двох потягів у Коста-Ріці: кількість постраждалих зросла (фоторепортаж, відео)

Про це повідомляють представники Червоного Хреста, які перебували на місці аварії, пише Громадське з посиланням на Xinhua.

77 осіб отримали рани і переломи, п'ятеро з них перебувають у важкому стані.

За словами президента Костаріканського інституту залізниць Гільєрмо Сантани, обставини зіткнення свідчать, що причиною аварії став людський фактор.

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"Це абсолютно рідкісний випадок, він повинен бути дуже ретельно розслідуваний", — сказав Сантана.

#BREAKING: Train collision injures at least 106 in Costa Ricahttps://t.co/IT4acsLx1e — China Xinhua News (@XHNews) April 8, 2016

Раніше УНІАН повідомляв, що в результаті зіткнення потягів постраждали щонайменше 50 осіб, більшість з них госпіталізовано.