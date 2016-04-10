Бюро нацбезпеки Польщі про зустріч НАТО-РФ: Питання України досі не вирішене

Про це заявив глава Бюро національної безпеки Польщі Павло Сольох під час візиту до Німеччини, повідомляє Польське радіо.

Сольох підкреслив, що питання України досі не вирішене. На його думку, криза в Україні має стати головною темою засідання Ради НАТО-Росія.

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Під час візиту в Берлін глава Бюро зазначив, що анексією Криму Росія порушила міжнародне право, що призвело до підвищення напруги у відносинах між НАТО і Москвою.

Він додав, що Україна - питання першорядне у відносинах між НАТО і Кремлем. Голова Бюро нацбезпеки зазначив, що рішення про засідання Ради НАТО-Росія було прийнято тільки після того, як НАТО оголосило про посилення своєї військової присутності в Східній Європі.

Засідання послів НАТО з російським колегою буде першою такою зустріччю з червня 2014 року.