ЗМІ: Хілларі Клінтон хоче створити міністерство у справах мігрантів
20:50, 13 квітня 2016Світ
197 0
Кандидат від Демократичної партії на пост президента США Хілларі Клінтон має намір запропонувати створити міністерство у справах мігрантів.
цей проект стане продовженням зусиль президента США Обами / blogs.reuters.com
Про це повідомляє gazeta.ru з посиланням на Reuters.
Читайте також"Панамські документи" свідчать про зв'язок Кремля з Клінтон – ЗМІ
На зустрічі з активістами щодо захисту прав мігрантів в Нью-Йорку Клінтон повідомила, що новий орган у разі появи координуватиме діяльність федеральних відомств і місцевих органів влади з питань мігрантів.
«Це питання зачіпає уряд на всіх рівнях», - заявила Клінтон.
Також вона зазначила, що цей проект стане продовженням зусиль президента США Барака Обами з питання мігрантів і біженців в США.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter