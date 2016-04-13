ЗМІ: Хілларі Клінтон хоче створити міністерство у справах мігрантів

Про це повідомляє gazeta.ru з посиланням на Reuters.

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На зустрічі з активістами щодо захисту прав мігрантів в Нью-Йорку Клінтон повідомила, що новий орган у разі появи координуватиме діяльність федеральних відомств і місцевих органів влади з питань мігрантів.

«Це питання зачіпає уряд на всіх рівнях», - заявила Клінтон.

Також вона зазначила, що цей проект стане продовженням зусиль президента США Барака Обами з питання мігрантів і біженців в США.