"Конспірація і жорсткий інструктаж": ЗМІ дізналися, як готують учасників "прямої лінії" з Путіним

10:40, 14 квітня 2016
Світ
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«Пряма лінія" з президентом РФ Володимиром Путіним» пройде в четвер.

REUTERS

Підготовка до заходу йде давно, останнім часом адміністрація президента шукала людей, які могли запитувати, розповідають два співрозмовника, близьких до організаторів, пише РБК.

За їхніми словами, у вівторок майбутніх гостей студії, їх кілька сотень, зібрали в Підмосков'ї в одному з пансіонатів управління справами президента.

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В пансіонаті відібраних для участі в прямій лінії людей організатори розділили на секції і прослухали, як вони можуть задавати питання. За результатами бесід з декількох сотень вибрали декілька десятків людей, які будуть спілкуватися з президентом. Хтось задасть свої питання, кому запропонували поставити запитання, заздалегідь підготовлені організаторами, випливає зі слів співрозмовників РБК. З відібраними людьми провели окрему репетицію. Іншим сказали, що вони будуть присутні у Гостинному дворі як масовка і не зможуть звернутися безпосередньо до Путіна, уточнює учасник заходу.

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Всі майбутні учасники прямої лінії пройшли жорсткий інструктаж, розповідає співрозмовник, близький до організаторів. Їм пояснили, що підняти руку можна не з метою поставити запитання главі держави, а щоб дати сигнал організаторам про наявність проблеми. У такому випадку до них підійдуть для вирішення проблем і не будуть направляти на них камеру. Крім цього, за словами співрозмовника, учасникам заборонили брати в руки мікрофон у дівчат - співробітниць ВДТРК, які будуть підносити його задати питання.

Гостям рекомендували нічого не розповідати про підготовку до прямої лінії, навіть своїм родичам.

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