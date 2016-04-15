МЗС Литви закликає ЄС засудити порушення прав кримських татар

Зокрема, йдеться про нещодавнє призупинення діяльності Меджлісу кримських татар, передає Deutsche Welle.

У листі до верховної представниці ЄС із зовнішньої політики Федеріки Могеріні литовський міністр закликав засудити дії Москви.

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Як повідомляв УНІАН, напередодні Європейська служба зовнішньої дії засудила рішення так званого "прокурора" окупованого Криму Наталії Поклонської про призупинення діяльності Меджлісу кримських татар.

Внаслідок цього рішення представникам Меджлісу забороняється користуватися всіма державними і муніципальними ЗМІ, вони не можуть проводити публічні масові заходи, використовувати банківські вклади і взагалі проводити будь-яку роботу.