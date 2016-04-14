ЄС про заборону Меджлісу в окупованому Криму: брутальний наступ на права кримських татар

Відповідна заява речника Зовнішньої дипломатичної служби ЄС була розповсюджена у четвер в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

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"Вчорашнє рішення так званої прокуратури Криму призупинити діяльність Меджлісу, органу самоврядування кримських татар, є вкрай тривожним і брутальним наступом на права кримських татар", - йдеться у заяві.

В ЄС переконані, що це рішення, ухвалене в контексті судового розгляду, що продовжується, і "спрямоване на заборону діяльності, як екстремістської організації, повинно бути негайно припинене".

"ЄС неодноразово висловлював свою стурбованість через погіршення ситуації з правами людини на Кримському півострові з моменту його незаконного приєднання до Російської Федерації в 2014 році, в тому числі щодо переслідування осіб, які належать до меншин. ЄС повторює свій заклик повністю дотримуватися міжнародних стандартів у сфері прав людини та інших зобов'язань в рамках міжнародного права", - заявив речник.

Як повідомляв УНІАН, учора, 13 квітня, призначений Москвою так званий прокурор Криму Наталія Поклонська прийняла рішення призупинити діяльність на території півострова Меджлісу кримськотатарського народу до рішення суду. Захист Меджлісу вже заявив, що оскаржить це рішення.

Президент Петро Порошенко звернувся до світової спільноти у зв'язку з рішенням пропризупинення діяльності Меджлісу. За словами глави української держави, єдиний шлях зупинити "це свавілля" – якнайшвидша деокупація півострова.

Голова Меджлісу Рефат Чубаров зазначив, що це рішення Поклонської, ухвалене за "вказівкою Кремля", буде покладено в основу звинувачень проти неї.

У лютому 2015 року Поклонська звернулася в підконтрольний Росії "Верховний суд Криму" з позовом про заборону діяльності Меджлісу, в березні почався процес за цим позовом. Чергове засідання суду у справі призначене на 15 квітня. Керівники Меджлісу прогнозують, що, найімовірніше, суд задовольнить вимоги прокуратури.

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Верховна Рада офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій.