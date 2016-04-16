У Дуди виступили проти ізоляції Росії, однак санкції повинні зберегтися

Про це заявив міністр Канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, інформує "Польське радіо".

"Ми проти ізоляції Росії, але це не означає, що ми прихильники скасування санкцій", – сказав він.

Чиновник, який відповідає за зовнішній напрям діяльності президента Анджея Дуди, зокрема прокоментував заплановану зустріч Ради НАТО – Росія, яка має відбутися на рівні послів 20 квітня в Брюсселі.

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Щерський підкреслив, що польська сторона погодилася на проведення засідання ради за умови, що головною темою зустрічі буде питання України.

"Ми хочемо продовження санкцій, адже це – легальний юридичний інструмент реагування на порушення міжнародного права. У той же час ми говоримо, що політична ізоляція Росії не є нашою метою", – заявив президентський міністр.

За словами Щерского, проведення засідання Ради Росія–НАТО не означає повернення до нормальних відносин між Альянсом та Москвою, тобто таких, які панували до російської агресією проти України.

"Мова йде про те, щоб відновити канал спілкування, щоб російська сторона отримала від НАТО чітку відповідь, що Альянс буде дбати про безпеку свого найближчого оточення. НАТО зобов'язаний висловити російським партнерам, що мир в Україні – це елемент зацікавленості самого Альянсу", – підкреслив чиновник.