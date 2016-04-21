Сторони конфлікту в Ємені домовилися про початок перемовин

Про це у середу, 20 квітня, повідомив речник ООН Стефан Дужарич, передає Deutsche Welle.

Представники повстанців-хуситів та їхніх союзників вже вирушили на до Кувейту зі столиці Ємену Сани. Переговори мають на меті покласти край війні у Ємені.

Зараз країна поділена між хуситами, які мають підтримку Ірану, та адміністрацією президента Абда Раббо Мансура Хаді, на боці якого виступає коаліція країн на чолі з Саудівською Аравією.

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Тим часом 20 квітня Саудівську Аравію відвідав президент США Барак Обама, який планував обговорити з лідерами краї Перської затоки ситуацію в Ємені та Сирії. США надають очолюваній Саудівською Аравією коаліції високоточну зброю та розвідувальні дані.