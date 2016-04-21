МАК опублікував проміжний звіт по катастрофі лайнера FlyDubai в Ростові

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Експерти комісії Міждержавного авіаційного комітету підтвердили, що аварія пасажирського "Боїнга" в ростовському аеропорту в березні відбулася в результаті перекладу пілотами стабілізатора лайнера в положення "пікірування", але не встановили мотивів цих дій.

"Бортові самописці літака свідоцтв позаштатної роботи засобів навігації і посадки також не зареєстрували", - йдеться в повідомленні комітету.

Читайте такожМАК: у Boeing 737-800, який впав у Ростові, не виявлено будь-яких несправностей

Як стало відомо раніше, під час заходу літака на посадку на висоті 900 метрів стабілізатор лайнера був відхилений на 5 градусів на пікірування, через що літак перейшов у енергійне зниження.

Подальші дії екіпажу не дозволили запобігти зіткненню літака з землею, відзначають в МАК.

У звіті не прояснюються мотиви дій пілотів, однак зазначається, що комісія з розслідування серед іншого планує вивчити психоемоційний і фізіологічний стан членів екіпажу.

Читайте такожПричиною катастрофи Boeing в Ростові могла стати неузгодженість дій пілотів – ЗМІ

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 737-800 авіакомпанії FlyDubai, який прямував з найбільшого міста Об'єднаних Арабських Еміратів Дубаї, розбився при заході на посадку в аеропорту Ростова-на-Дону, намагаючись піти на друге коло.