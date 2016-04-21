У РФ запропонували дозволити гвардії Путіна стріляти у натовпі

Про це повідомляє РБК.

Присутні на засіданні комітету представники внутрішніх військ погодилися, що законопроект потребує "шліфовки», розповів співрозмовник РБК в комітеті. Депутати рекомендували прийняти законопроект у першому читанні. Комітет по обороні є співвиконавцем по законопроекту. Профільний комітет з безпеки, згідно календаря розгляду питань, запропонує розглянути його у першому читанні 18 травня.

Потрібно виключити цивільно-правову відповідальність військовослужбовця військ нацгвардії за шкоду, заподіяну фізичним та юридичним особами під час застосування ним фізичної сили, спецзасобів, вогнепальної зброї, бойової та спеціальної техніки, якщо це робилося в законному порядку. Відшкодування шкоди здійснювати за рахунок федерального бюджету.

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Обмеження на застосування зброї при великому скупченні громадян, потребує виключення, вважають депутати. У внесеному президентом законопроекті написано, що Нацгвардії «забороняється застосовувати вогнепальну зброю... при великому скупченні громадян, якщо в результаті його застосування можуть постраждати випадкові особи».

Скасувати цю заборону потрібно в разі теракту, звільнення заручників, відбиття групового або збройного нападу на важливі державні об'єкти, спеціальні вантажі, споруди на комунікаціях, охоронювані військами Нацгвардії, на військові містечка гвардії, йдеться у висновку. «Вважаємо, що в цих випадках ризик заподіяння шкоди випадкових особам буде обґрунтованим», - пишуть депутати в ув'язненні.

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«Раніше подібні положення про застосування зброї і відповідальності за нанесення збитку були чітко прописані в інструкціях ФСБ», - розповів РБК колишній начальник управління ФСБ з боротьби з міжнародним тероризмом Юрій Сапунов. За його словами, будь-яке застосування вогнепальної зброї передбачає велику кількість прописаних обмежень, навіть у тому випадку, якщо пропоновані комітетом поправки будуть прийняті.

У тому, що стосується відшкодування шкоди, вважає Сапунов, необхідно чітко і точно прописати всі повноваження військовослужбовців Росгвардії. «В умовах контртерористичної операції завжди виникають такі скарги від населення. Їх можна регулювати тільки великою кількістю поправок», - підкреслює експерт.

Також депутати визнали, що Нацгвардії необхідно дозволити застосовувати бойову і спеціальну техніку, включаючи артилерійські, авіаційні засоби ураження та інженерні боєприпаси, для припинення діяльності та ліквідації незаконних збройних формувань, пропонується в ув'язненні.