Суд відхилив позов Ердогана проти керівника німецького медіаконцерну

Про це поовідомляє Deutsche Welle.

Депфнер висловився на підтримку телеведучого каналу ZDF Яна Бемерманна, автора грубого сатиричного вірша про президента Туреччини. Ердогана розгнівав не лише сам вірш, але і люди, які виправдали право сатирика висловлювати власну думку.

Суд постановив, що Депфнер висловлювався в рамках закону і у відповідності з принципами свободи вираження поглядів. Тепер Ердоган може звернутися з апеляцією до суду другої інстанції.

Читайте такожПрезидент Туреччини подав заяву до німецької прокуратури через сатиричний вірш

Депфнер назвав вірш Бемерманна "твором мистецтва". Образливий характер був суттю вірша - він мав на меті показати Ердогану, що таке справді погана сатира і що не варто агресивно реагувати на поміркованих критиків. При цьому вірш був адресований також і німецькому уряду і мав показати, що не варто робити "реверансів" у бік Ердогана, написав Депфнер у відкритому листі, опублікованому в газеті Welt am Sonntag.

Як повідомляв УНІАН, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган подав до суду на голову одного з найбільших медіаконцернів Німеччини - Axel Springer AG - Матіаса Депфнера. Турецький президент попросив суд накласти певні обмеження на висловлювання стосовно Депфнера. Утім, навіть якщо це прохання не буде задоволене, Ердоган подаватиме свій позов до суду вищої інстанції, заявив медіа-юрист Ердогана Ральф Гекер.