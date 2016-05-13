В уряді Туреччини не мають сподівань щодо безвізового режиму з ЄС
Влада Туреччини не має великих сподівань щодо перспективи досягнення угоди з Євросоюзом про безвізовий режим для турецьких громадян.
Про це заявив турецький міністр з питань відносин із Євросоюзом Волкан Бозкир у Брюсселі після переговорів із комісаром ЄС з питань розширення Йоганнесом Ганом, передає радіо "Свобода". За словами Волкана Бозкира, переговори зайшли в "глухий кут", і ЄС має знайти "нову формулу", щоб вирішити питання.
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Євросоюз напередодні застеріг, що скасування віз для громадян Туреччини може бути заблоковане, якщо Анкара не виконає своїх зобов’язань.
За словами президента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера, зобов’язання щодо зміни антитерористичного законодавства є серед передумов надання Анкарі візової лібералізації.
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна не виконуватиме цього зобов’язання, і звинуватив Брюссель у "лицемірстві".
Євросоюз і міжнародні правозахисні групи звинувачують Анкару у тому, що вона використовує своє антитерористичне законодавство для придушення прав журналістів й опозиції.
Скасування візового режиму є частиною домовленостей між Анкарою і Брюсселем щодо стримування потоку мігрантів до країн ЄС.