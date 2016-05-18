Британський генерал допустив ймовірність ядерної війни з Росією

На думку британського генерала, Москва виношує агресивні задуми щодо прибалтійських країн, передає Lenta.ru з посиланням на The Independent.

Для того, щоб запобігти російському вторгненню, яке неминуче призведе до ескалації конфлікту та обміну ядерними ударами, НАТО необхідно терміново збільшити свою угруповання в Латвії, Литві та Естонії.

Ширрефф припустив, що як привід для втручання Москва може використовувати обмеження прав російськомовної меншини у країнах Балтії.

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Ширрефф був відомий як один з найбільш послідовних "яструбів" серед керівництва Північноатлантичного блоку. У 2014 році він пішов з посади заступника голови ОЗС НАТО в Європі і зайнявся написанням літературних робіт — зокрема, його нова книга "Війна з Росією: 2017" присвячена гіпотетичному конфлікту Брюсселя та Москви.

Раніше УНІАН повідомляв, що низка російських експертів вже закликала владу країни зайнятися розробкою нових видів ядерної зброї, що покликано "зробити подальший розвиток протиракетної оборони США недоцільним".