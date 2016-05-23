У Кремлі розповіли про "дуже гнучкий" підхід до чисельності контингенту в Сирії

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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"Я тільки можу нагадати відповідні заяви президента Путіна, який сказав, що інфраструктура нашої легітимної присутності в Сирії на прохання законного керівництва Сирійської Арабської Республіки передбачає можливість гнучкого підходу до кількісного складу нашого контингенту", - зазначив Пєсков.

За його словами, зростання напруги і терористична активність в Сирії, про що свідчать теракти в Джабле і Тартусі, викликають підвищену стурбованість.

"Безумовно, зростання напруженості і подібна терористична активність не може не викликати підвищену стурбованість - перше. Друге - це зайвий раз демонструє, наскільки крихка ситуація в Сирії. І третє - це зайвий раз, напевно, демонструє необхідність продовження енергійних кроків щодо продовження переговорного процесу", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання про останніх терористичних актах в сирійських містах Джабле і Тартусі.

Як повідомляв УНІАН, Путін оголосив про часткове виведення російських військ з Сирії 14 березня. На даний момент влада РФ визнала загибель 10 російських військовослужбовців в цій країні.