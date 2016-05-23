У Лондоні завтра відкриється традиційна виставка квітів у Челсі (фоторепортаж)
У Лондоні завершується підготовка до щорічної виставки квітів у Челсі, відомої під назвою під назвою Chelsea Flower show.
Виставка квітів у Челсі є найпрестижнішою у Великобританії і однією з найпопулярніших в світі. Тут збираються найкращі майстри ландшафтного дизайну.
Шоу проводиться щорічно наприкінці травня на території королівського військового шпиталю Челсі в Лондоні, починаючи з 1913 року.
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У цьому році виставка пройде з 24 по 28 травня.
Фотографи Reuters відобразили, як проходять останні приготування до виставки.
Як раніше повідомляв УНІАН, в столиці Великобританії Лондоні 18 травня відбулося урочисте відкриття чергової сесії британського парламенту. Ця щорічна подія освячена численними традиціями, чимало з яких сягають XVI століття.