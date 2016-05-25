У Кабулі смертник підірвав автобус з працівниками суду

Як повідомляє міністерство внутрішніх справ, метою смертника став автобус, що перевозив співробітників апеляційного суду в провінції Вардак, передає Бі-бі-сі. Інцидент стався в західній частині Кабула.

Читайте також"Талібан" взяв на себе відповідальність за теракт в центрі Кабула

Як повідомляється, поранення отримали чотири людини. Відповідальність за напад поки не взяло на себе жодне з екстремістських угруповань.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні афганський рух "Талібан" визнали загибельМулли Мансура в ході удару американського безпілотника і назвав ім'я свого нового лідера.