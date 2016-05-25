Бойовики руху "Талібан" обрали нового лідера

08:21, 25 травня 2016
Світ
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Афганські таліби оголосили імʼя наступника мулли Мансура, який загинув внаслідок удару американського безпілотника.

REUTERS

Про це пише Європейська правда з посиланням на ВВС.

В "Талібані" визнали загибель Мансура і повідомили, що новим лідером руху проголошено Мавлаві Хайбатулла Ахунзада.

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Як повідомляв УНІАН, 22 травня "Талібан" підтвердив ліквідацію свого лідера внаслідок авіаудару США поблизу пакистанського кордону

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