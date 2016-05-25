Влада Таджикистану заборонила останній дзвоник у школах

Міністр освіти і науки Таджикистану Нуриддин Саїд підписав наказ, в якому йдеться, що у всіх школах країни в останній навчальний день, 7 червня, замість урочистих лінійок пройдуть заняття, передає Бі-бі-сі.

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"Заборонити у всіх загальноосвітніх школах країни проведення "Дзвінка зрілості" для випускників 9 і 11 класів", - цитують наказ місцеві ЗМІ.

Кілька років тому через проблеми з опаленням шкіл, особливо в селах, влада Таджикистану ухвалила зміни в шкільний розклад. Більша частина занять була перенесена на теплий сезон.

З цієї причини зимові канікули в країні тривають не два тижні, а цілий місяць.