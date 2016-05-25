Влада Таджикистану заборонила останній дзвоник у школах
10:40, 25 травня 2016Світ
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У Таджикистані заборонили традиційне свято шкільних випускників – останній дзвінок, який в країні називається "дзвінок зрілості".
У Таджикистані скасували останній дзвоник у школах / panoramio.com
Міністр освіти і науки Таджикистану Нуриддин Саїд підписав наказ, в якому йдеться, що у всіх школах країни в останній навчальний день, 7 червня, замість урочистих лінійок пройдуть заняття, передає Бі-бі-сі.
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"Заборонити у всіх загальноосвітніх школах країни проведення "Дзвінка зрілості" для випускників 9 і 11 класів", - цитують наказ місцеві ЗМІ.
Кілька років тому через проблеми з опаленням шкіл, особливо в селах, влада Таджикистану ухвалила зміни в шкільний розклад. Більша частина занять була перенесена на теплий сезон.
З цієї причини зимові канікули в країні тривають не два тижні, а цілий місяць.
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