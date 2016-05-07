Обама закликав не робити з президентських виборів "реаліті-шоу"

Слід звернути увагу на "послужний список" Дональда Трампа і не відволікатися на "спектакль і цирк", якими насичена кампанія 2016 року, заявив Барак Обама у п'ятницю, 6 травня, відповідаючи на запитання журналістів, передає Deutsche Welle.

"Для нас важливо всерйоз сприймати заяви, які (Трамп - Ред.) робив раніше, - сказав Обама, цитує агентство Reuters. - Це - не розваги. Це - не реаліті-шоу. Це - змагання за посаду президента Сполучених Штатів".

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Обама закликав слідкувати за тими заявами кандидатів на президентство, які можуть закінчитися війною, руйнуванням зв'язків із ключовими партнерами або крахом фінансової системи. Президент США звернув увагу громадськості і ЗМІ на суперечливі ідеї, озвучені Трампом раніше, щодо спорудження стіни на кордоні з Мексикою, заборони в'їзду до країни мусульманам, а також скорочення видатків на НАТО.

Обама висловив впевненість, що американці приймуть правильне рішення, якщо будуть добре поінформовані.