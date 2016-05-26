Країни Євросоюзу почали переговори на випадок виходу Великобританії зі спільноти - ЗМІ

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на декілька не названих офіційних осіб, знайомих з ситуацією, передає "Українська правда". Так, одна з таких зустрічей відбулася в понеділок, 23 травня. Зустріч в Брюсселі проводив глава канцелярії голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера Мартін Зельмайр, в ній брали участь, зокрема, високопоставлені дипломати Німеччини і Франції.

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Одне з джерел заявило, що мета зустрічі полягала не в тому щоб підготуватися до розриву безлічі угод досягнутих в ході багаторічного членства Великобританії в ЄС, а скоріше для того щоб виробити комунікаційну стратегію, яка знадобиться в перші години і дні, якщо британці висловляться за вихід з ЄС. "Ідея в тому, щоб заздалегідь підготуватися, а не чекати дня, який настане після 23 червня", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, результати останнього опитування, проведеного компанією ORB, свідчать, що противники виходу країни з ЄС за місяць до референдуму (який відбудеться 23 червня) на 13% випереджають прихильників виходу. Якщо враховувати всіх виборців, то противників виходу на 20% більше. Тобто, з загальної кількості виборців 58% готові проголосувати за те, щоб Британія залишилась в ЄС, тоді як за вихід з Євросоюзу лише 38%.