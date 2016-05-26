ВМС Італії зафіксували човен з мігрантами, який перевернувся (фото)

Італійському флоту вдалося врятувати 562 людини, передає Бі-бі-сі. Ймовірно, човен перевернувся через те, що люди на ньому кинулися до одного краю, побачивши рятувальне судно. П'ять осіб були знайдені мертвими.

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Люди у відчаї намагалися втриматися на палубі і падали в море.

Члени екіпажу італійського патрульного судна "Беттика" кидали їм рятувальні плоти і жилети, інший італійський корабель відрядив за мігрантами човни.

Також в іншому місці це ж патрульне судно підібрало 108 мігрантів.

За останні дні з не призначених для перевезень великої кількості людей човнів були врятовані майже 6000 мігрантів, що намагаються нелегально дістатися до Європи.

За словами представників гуманітарних організацій, морський шлях між Лівією та Італією став для мігрантів основним способом дістатися до Європи після набрання чинності угоди між ЄС і Туреччиною. Раніше велика кількість мігрантів перебиралася в Грецію через Егейське море.