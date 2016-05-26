Міграція до Великобританії майже досягла рекордного рівня

Про це йдеться в останньому звіті влади, випущеному напередодні референдуму про вихід з Євросоюзу, передає Бі-бі-сі. Історичний рекорд припливу мігрантів в країну - 336 тис. осіб за рік - був зафіксований в червні 2015 року. З тих пір в країну в'їхали 333 тис. мігрантів, говориться в новому звіті.

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Питання про міграцію і права мігрантів - одна з проблем, що постають у центрі дебатів про вихід Великобританії з Євросоюзу.

Уряд країни пропонує заборонити мігрантам з Євросоюзу отримувати певні види допомоги протягом перших чотирьох років перебування в країні. Однак Європейська комісія вже назвала цю пропозицію дуже проблематичною.

В даний час обговорюється можливість надання британському уряду права застосовувати так звані "екстренні гальма" і в особливих випадках обмежувати доступ мігрантів до соціальних послуг протягом чотирьох років.

Інші важливі для референдуму питання - подальшаінтеграція Британії з континентальною Європою, наприклад, у фінансовій сфері.

Загальнонаціональний референдум про членство Великобританії в Євросоюзі відбудеться 23 червня.