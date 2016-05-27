Волонтери розсекретили дані російських офіцерів у Сирії (інфографіка)

Так, волонтери на своєму сайті опублікували інфографіку щодо даних про 58 офіцерів Повітряно-космічних військ РФ.

"З їхньої вини загинули сотні мирних жителів, жінок, дітей, зруйновані об'єкти інфраструктури, це призвело до гуманітарної катастрофи і втечі із Сирії десятків тисяч громадян. Кожен, хто натискав кнопку скидання бомб або пуск ракет, кожен, хто виконував злочинний наказ, повинен бути ідентифікований і постати перед міжнародним військовим трибуналом", - наголошується у розслідуванні InformNapalm.

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Зазначається, що інфографіка основана на розвідці відкритих джерел, до якої увійшли особисті дані 58 російських офіцерів.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Рада федерації РФ дозволила використовувати російські військово-космічні сили у Сирії.

Тоді глава адміністрації президента РФ Сергій Іванов заявив, що Росія буде використовувати військово-повітряні сили тільки для боротьби з бойовиками "Ісламської держави".

Нагадаємо, 14 березня на зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим і главою Міноборони Сергієм Шойгу Путін розпорядився почати виведення основних російських сил із Сирії 15 березня.

Як пояснив Пєсков, йдеться про початок виведення російського угруповання, але льотна база в Хмеймімі і військово-морська база в Тартусі Сирії залишаться.