Екс-лідера Аргентини Біньоне засудили до 20 років в'язниці

Аргентинський суд визнав його винним у злочинах, скоєних під час проведення операції "Кондор", яка була спрямована проти політичної опозиції в країні, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Винними у злочинах, вчиненими в ході проведення операції "Кондор", були визнані ще 14 офіцерів.

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Судовий процес проти 88-річного екс-президента Аргентини тривав три роки.

Біньоне вже відбуває довічне покарання за порушення прав людини під час свого президентства з 1976 по 1983 рік. Три роки тому Біньоне і чотири інших колишніх військових були визнані винними у викраденні 23 осіб, у тому числі семи вагітних жінок, які так і не були знайдені.

Операція "Кондор" проводилася в країнах Південної Америки в 1970-х і 1980-х роках і була спрямована в основному проти комуністів і соціалістів. Спецслужби Аргентини, Чилі, Уругваю, Бразилії, Парагваю, Болівії організовували викрадення представників опозиції, влаштовували тортури і страти без суду і слідства.

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За різними даними, жертвами дій спецслужб стали від 40 до 60 тисяч чоловік. Найбільше жертв операції серед аргентинців. За даними правозахисних організацій, в роки так званої "брудної війни" аргентинських військових проти опозиційних активістів і лівих повстанців в країні були вбиті без суду або зникли за участю спецслужб близько 30 тисяч чоловік.