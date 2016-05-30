У Фінляндії закриють 44 центри для мігрантів

16:59, 30 травня 2016
Світ
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Міграційна служба Фінляндії до кінця листопада планує закрити 23 центрb для прийому дорослих мігрантів і сімей, а також 21 центр для розміщення неповнолітніх.

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Своє рішення служба пояснює тим, що потік мігрантів істотно сповільнився з початку року, повідомляє Yle. Крім закриття 44 центрів, будуть скорочені місця в центрах, які продовжують діяти.

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Після закриття центрів загальна кількість місць скоротиться приблизно на 5700.

Після всіх запланованих скорочень у Фінляндіїзалишиться близько 15 тис. місць для дорослих і 800 місць для дітей-біженців.

Раніше у Фінляндії повідомили про зникнення 30 неповнолітніх мігрантів.

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