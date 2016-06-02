У Росії суд заблокував сторінки сайтів, які пропонували путівки в Туреччину

Про блокування повідомив Росспоживнагляд, за позовом якого воно і було встановлене, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Сайти були заблоковані на підставі указу, підписаного Володимиром Путіним в кінці листопада минулого року і розпорядчого застосувати до Туреччини економічні, а її громадянам – візові санкції.

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В указі йдеться, зокрема, що "туроператорам і турагентам слід утримуватися від реалізації [...] туристського продукту, що передбачає відвідування території Турецької Республіки".

Останкінський суд Москви підтримав позов Росспоживнагляду, визнавши інформацію про тури в Туреччину протиправною. "Дані електронні ресурси рішенням суду запропоновано включити до реєстру сторінок сайтів для подальшого блокування Роскомнаглядом", йдеться в повідомленні наглядового відомства.