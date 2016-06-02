Президент Венесуели заявив про готовність громадян із зброєю захищати суверенітет країни

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на El Universal.

За словами президента, громадяни Венесуели захищають свободу країни, і кожен, хто хоче, щоб вона залишалася незалежною і сильною демократичною державою, готовий взяти до рук гвинтівку.

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«Якщо одного разу нам випаде на долю взятися за гвинтівку, ми це зробимо, навчання, робота і гвинтівка», — сказав Мадуро.

Він також зазначив, що місцева молодь має право вимагати поваги суверенітету країни перед вимогами Організації американських держав (ОАД), яка напередодні провела оцінку політичної ситуації у Венесуелі, незважаючи на протести з боку Каракаса.

Протягом останніх років у Венесуелі спостерігається гостра криза у сфері громадської безпеки. За даними генеральної прокуратури, у 2015 році рівень умисних вбивств досяг 58 на кожні 100 тис. жителів. У той же час в неурядовій організації "Обсерваторіо Венесолано де Віоленсія", яка стежить за ситуацією із злочинністю, називають набагато більш високі показники: 90 вбивств на кожні 100 тис. осіб.