Держдеп США назвав дві потенційні мішені терористів в Європі

Повідомлення про загрозу терактів продовжено до 31 серпня цього року. Відповідна інформація оприлюднена на сайті Держдепу, інформує "112 Україна".

За даними Держдепартаменту, все ще зберігається небезпека нападів на туристичні визначні пам'ятки, ресторани, торгові центри, а також існує загроза терактів на транспорті.

Також у зв'язку з початком 10 червня у Франції футбольного чемпіонату Євро-2016 потенційними мішенями для терористів можуть стати стадіони і фан-зони, а також багатолюдні клуби та кафе у всій Європі, де вестиметься трансляція матчів.

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Крім того, Держдепартамент попереджає про можливу загрозу нападів під час велогонки "Тур де Франс" в липні і на Всесвітньому з'їзді католицької молоді у польському Кракові наприкінці липня.

У свою чергу у Франції вже посилюють заходи безпеки. В країні продовжили надзвичайний стан, який ввели в листопаді минулого року після атак ісламістів.