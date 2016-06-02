У стрільця в університеті Лос-Анджелеса знайшли список жертв
У чоловіка, який влаштував у середу стрілянину в Каліфорнійському університеті Лос-Анджелеса, знайшли вдома список жертв, який привів слідчих до місця ще одного вбивства, де було виявлено тіло жінки.
Про знахідку розповів шеф поліції міста Чарлі Бек в ефірі телеканалу KTLA-TV, передає Російська служба Бі-Бі-Сі. Він також назвав ім'я стрілка - це Майнак Саркар, житель Міннесоти.
Як заявив Бек, Саркар спеціально приїхав в університет зі зброєю, перед цим склавши список жертв, в якому значився вбитий ним професор Вільям Клаг.
Також у списку було ім'я жінки, яка жила в Міннесоті неподалік від будинку Саркара. Приїхавши за її адресою, поліцейські виявили жінку застреленою.
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У списку Саркара значилося ім'я ще одного викладача університету, якого він, по всій видимості, вбити не встиг. Застреливши Вільяма Клага, Саркар покінчив із собою.
У списку на сайті університету Саркар значиться як один з членів дослідницької групи з біомеханіки, якою керував вбитий ним Клаг. За словами шефа поліції, мотив вбивці може бути пов'язаний з тим, що він вважав, ніби Клаг викрав його інтелектуальну власність - комп'ютерний код, який потім використовував у своїй розробці.
Також Чарлі Бек припустив, що Саркар страждав від психічного розладу.
Як повідомляв УНІАН, 1 червня в результаті стрілянини в кампусі Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA) загинули дві людини. Передбачалося, що один із загиблих і є злочинцем, який спочатку вбив людину, після чого застрелився сам.