Літак ВПС США розбився під час демонстраційного польоту в присутності Обами

Про це повідомляє телеканал CBS News.

Літак розбився після закінчення виступу пілотажної групи Thunderbird на випускній церемонії в академії в Колорадо-Спрінгс. У момент падіння літака Барак Обама фотографувався з випускниками.

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Пілот встиг катапультуватися і не постраждав. Жертв і руйнувань в результаті події немає. Президент США подякував пілоту і висловив полегшення, що той серйозно не постраждав, зазначив речник Білого дому Джош Ернест.

Aerial view of Thunderbird plane crash in Colorado Springs; Pilot ejected, OK https://t.co/btxLsHISLApic.twitter.com/lvKxSKs3BE — Barrett Tryon KKTV (@btryn) June 2, 2016

Інформація про причини аварії поки відсутня. Відзначається, що пілот літака налітав більше 270 годин на місіях в Іраку та Лівії. Перед вильотом пілотажної групи Thunderbird ніяких неполадок помічено не було, зазначає CBS.