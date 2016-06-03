Літак ВПС США розбився під час демонстраційного польоту в присутності Обами
Військовий літак розбився при виконанні демонстраційного польоту під час випускної церемонії Академії військово-повітряних сил США в штаті Колорадо, на якій був присутній президент Барак Обама.
Про це повідомляє телеканал CBS News.
Літак розбився після закінчення виступу пілотажної групи Thunderbird на випускній церемонії в академії в Колорадо-Спрінгс. У момент падіння літака Барак Обама фотографувався з випускниками.
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Пілот встиг катапультуватися і не постраждав. Жертв і руйнувань в результаті події немає. Президент США подякував пілоту і висловив полегшення, що той серйозно не постраждав, зазначив речник Білого дому Джош Ернест.
Aerial view of Thunderbird plane crash in Colorado Springs; Pilot ejected, OK https://t.co/btxLsHISLApic.twitter.com/lvKxSKs3BE— Barrett Tryon KKTV (@btryn) June 2, 2016
Інформація про причини аварії поки відсутня. Відзначається, що пілот літака налітав більше 270 годин на місіях в Іраку та Лівії. Перед вильотом пілотажної групи Thunderbird ніяких неполадок помічено не було, зазначає CBS.