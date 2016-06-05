У Туреччині заради туристів затопили літак (фото)
Влада курортного міста Кушадаси на південно-західному узбережжі Туреччини затопила літак Airbus A300 для залучення туристичного потоку.
Цей літак стане найбільшим з тих, що використовуються для створення штучних рифів у Туреччині, передає РБК з посиланням на Daily Sabah.
Як розповіла влада міста, мета цьоого проекту — збільшення різноманіття підводного світу поблизу Кушадаси і розвиток дайвінгу у цьому районі. Влада очікує, що це залучить додатково 250 тис. як турецьких, так і іноземних туристів у рік.
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Списаний літак розміром 54 метри в довжину і з розмахом крил у 44 метри коштував міській скарбниці $91 тис.
Airbus A300 не перший літак, занурений у води Туреччини для залучення туристів, що захоплюються дайвінгом. Так, штучні рифи у вигляді літаків є біля берегів Анталії, Кемера і Дюздже. Однак всі вони – малогобаритні.
Занурення літака відбувалося із застосуванням спеціальної техніки та за допомогою водолазів. Весь процес занурення зайняв близько 2,5 годин.
Turkey's biggest reef, an Airbus A300, sunk off coast of Kuşadası to boost diving tourism https://t.co/rjUFvnkeagpic.twitter.com/Mee7AcrG4a— DAILY SABAH (@DailySabah) June 4, 2016