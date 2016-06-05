У Туреччині заради туристів затопили літак (фото)

Цей літак стане найбільшим з тих, що використовуються для створення штучних рифів у Туреччині, передає РБК з посиланням на Daily Sabah.

Як розповіла влада міста, мета цьоого проекту — збільшення різноманіття підводного світу поблизу Кушадаси і розвиток дайвінгу у цьому районі. Влада очікує, що це залучить додатково 250 тис. як турецьких, так і іноземних туристів у рік.

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Списаний літак розміром 54 метри в довжину і з розмахом крил у 44 метри коштував міській скарбниці $91 тис.

Airbus A300 не перший літак, занурений у води Туреччини для залучення туристів, що захоплюються дайвінгом. Так, штучні рифи у вигляді літаків є біля берегів Анталії, Кемера і Дюздже. Однак всі вони – малогобаритні.

Занурення літака відбувалося із застосуванням спеціальної техніки та за допомогою водолазів. Весь процес занурення зайняв близько 2,5 годин.