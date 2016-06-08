Світовий "рейтинг миролюбності": Україна в останній десятці (інфографіка)

Про це йдеться у звіті міжнародної групи Інституту миру (Global Peace Index).

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Україна на 156 місці, тобто у рейтингу падіння вона друга після Ємену, який за 2015 рік опустився на 158 сходинку. Також у п'ятірці країн, де показник "миролюбності" впав найсильніше, Туреччина на 145-му, Лівія на 154-му, Бахрейн – на 132 місці.

Найбільший підйом у "рейтингу миролюбності" продемонстрували: Панама (49 місце), Таїланд (125), Шрі-Ланка (97), Південна Африка (126) і Мавританія (123 місце).

Росія опинилася між КНДР і Конго на 151-ій сходинці. Найнебезпечнішою країною визнана Сирія (163), за нею йдуть Південний Судан, Ірак і Афганістан. Крім того, до десятки увійшли Сомалі (159), Ємен (158), ЦАР (157), Судан (155).

Найбільш безпечними країнами виявилися Австрія, Ісландія, Данія та Португалія. США на 103 сходинці, Великобританія - 47-я.

Зазначимо, що при складанні рейтингу враховуються 23 фактори, серед яких як внутрішні - наприклад, рівень насильства і злочинності в країні, так і зовнішні - в тому числі відносини з сусідніми країнами і рівень військових витрат.