Нові вибухи у Багдаді: загинули 22 людини, ще 70 отримали поранення (фоторепортаж)

Поліція Іраку повідомила, що один вибух пролунав на торговій вулиці, а інший - на армійському пропускному пункті. Про це повідомляє Reuters.

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Напади сталися в той час, коли іракські сили намагаються витіснити бойовиків "Ісламської держави" з міста Фаллуджа, яка є опорним пунктом бойовиків на захід від Багдада.

На торговій вулиці вибухнув автомобіль, начинений вибухівкою, що призвело до смерті щонайменше 15 людей і поранення понад 50.

На військовому полігоні вибухнув автомобіль, в якому перебував смертник, що призвело до вбивства семи солдатів і поранення понад 20 інших людей.