Нові вибухи у Багдаді: загинули 22 людини, ще 70 отримали поранення (фоторепортаж)
12:14, 09 червня 2016Світ
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У Багдаді внаслідок двох вибухів загинули щонайменше 22 людини та ще 70 отримали поранення.
REUTERS
Поліція Іраку повідомила, що один вибух пролунав на торговій вулиці, а інший - на армійському пропускному пункті. Про це повідомляє Reuters.
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Напади сталися в той час, коли іракські сили намагаються витіснити бойовиків "Ісламської держави" з міста Фаллуджа, яка є опорним пунктом бойовиків на захід від Багдада.
На торговій вулиці вибухнув автомобіль, начинений вибухівкою, що призвело до смерті щонайменше 15 людей і поранення понад 50.
На військовому полігоні вибухнув автомобіль, в якому перебував смертник, що призвело до вбивства семи солдатів і поранення понад 20 інших людей.
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