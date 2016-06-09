США хочуть підключити Канаду для стримування Росії у Європі

НАТО хоче створити на сході Польщі і Прибалтики ротаційну силу з 4 тис. військових, передає РБК з посиланням на Reuters.

Великобританія і Німеччина погодилися внести свій внесок і надати батальйони по 1 тис. військовослужбовців, США виділяють третій батальйон, проте Альянсу не вистачає четвертого.

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Високопоставлений дипломат НАТО, що бере участь в обговореннях питання, розповів Reuters, що у європейських союзників США є свої причини для відмови. "Вони сильно розосереджені, вдома, в Африці, в Афганістані. У них просто немає грошей", — говорить співрозмовник видання.

"Всередині НАТО є розбіжності", — підтверджує експерт з оборони лондонського Центру європейських реформ Софія Беш, уточнюючи, що "деякі союзники відчувають, що акцент повинен був зроблений на півдні".

Нагадаємо, 7 червня спільна Литовсько-польсько-українська бригада почала польову підготовку за сценарієм операцій зі стабілізації в рамках навчань "Анаконда-2016", які триватимуть на полігоні Нова Деба у Польщі до 17 червня.