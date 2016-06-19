На Криті вперше за понад 1200 років розпочався Всеправославний собор, РПЦ відмовилась брати участь

Собор відкрився богослужінням в соборі Святого Міни у місті Іракліон, яке проводить Вселенський патріарх Варфоломій, повідомляє Deutsche Welle.

Нинішня зустріч отців церкви історична - представники православних церков зустрічаються уперше з часів розколу, що стався понад 1200 років тому. Очікувалося, що участь у соборі візьмуть понад 300 єпископів з 14 помісних православних церков.

Однак незадовго до початку собору патріархати Російської православної церкви та православних церков Грузії, Сербії, Болгарії, а також лояльного до сирійського президента Башара Асада Антіохійського патріархату в Дамаску відмовилися брати участь у соборі. Наразі в ньому беруть участь понад 170 єпископів.

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Планується, що Всеправославний собор триватиме до 26 червня.

Учасники Собору повинні обговорити шість тем: відносин Православної церкви з іншим християнським світом, до посту, шлюбу, церковної місії в сучасному світі, окормлення православних в діаспорі, способи проголошення автономії Православних церков. Окремо передбачалося ще прийняти послання Собору.

16 червня Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до патріарха Варфоломія щодо скасування акту 1686 року про передачу Київської митрополії до Московського патріархату та надання автокефалії православній церкві в Україні.