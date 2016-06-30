Вірменія ратифікувала договір про створення спільної з Росією системи ППО
Національні збори Вірменії ратифікував угоду про створення об'єднаної з Росією системи протиповітряної оборони.
За ратифікацію угоди проголосували 102 депутати, проти - вісім. Договір буде діяти протягом п'яти років з автоматичним подовженням на той же строк, якщо одна зі сторін не вирішить його розірвати, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
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Угода між Росією і Вірменією про створення об'єднаної регіональної системи протиповітряної оборони в Кавказькому регіоні було підписано в Москві 23 грудня 2015 року.
Воно дає Вірменії можливість використовувати в інтересах своєї оборони бойові засоби Повітряно-космічних сил Росії, включаючи супутникову систему і винищувальну авіацію.
Противники спільної системи захисту побоюються, що з набуттям чинності угодою Вірменія втратить контроль над своїми силами ППО.