Вірменія ратифікувала договір про створення спільної з Росією системи ППО

За ратифікацію угоди проголосували 102 депутати, проти - вісім. Договір буде діяти протягом п'яти років з автоматичним подовженням на той же строк, якщо одна зі сторін не вирішить його розірвати, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

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Угода між Росією і Вірменією про створення об'єднаної регіональної системи протиповітряної оборони в Кавказькому регіоні було підписано в Москві 23 грудня 2015 року.

Воно дає Вірменії можливість використовувати в інтересах своєї оборони бойові засоби Повітряно-космічних сил Росії, включаючи супутникову систему і винищувальну авіацію.

Противники спільної системи захисту побоюються, що з набуттям чинності угодою Вірменія втратить контроль над своїми силами ППО.