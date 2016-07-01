Уряд Чехії не бачить підстав для референдуму щодо членства в ЄС

Про це у п’ятницю, 1 липня, заявили речники прем’єр-міністра Чехії Богуслава Соботки, повідомляє Deutsche Welle.

Заява очільника уряду країни пролунала на тлі нещодавніх заяв президента країни Мілоша Земана. Напередодні Земан висловився за проведення таких референдумів. Хоч сам Земан заявив, що є противником виходу країни зі складу Євросоюзу чи НАТО, однак він запевнив, що зробить все від нього залежне, аби незгодні з членством країни у міжнародних блоках могли висловити свою думку.

Як повідомляв УНІАН, президент Чехії Мілош Земан закликав провести в країні референдум щодо членства у Європейському Союзі і НАТО.

При цьому він сказав, що підтримає збереження Чехії в складі обох об’єднань.

Земан не має повноважень призначати референдум, але він є впливовим лідером в країні, де багато виборців скептично ставляться до ЄС, до якого Чехія приєдналася в 2004 році.

23 червня на референдумі у Великі Британії за вихід з ЄС проголосували 52% виборців, це майже 16,5 мільйонів громадян; прихильники членства в Євросоюзі набрали 48%. Втім, рішення Британії вийти з ЄС не стане фактичним, доки уряд офіційно не застосує статтю 50 Лісабонського договору ЄС. Цим кроком буде встановлено дворічний термін процедури переговорів про вихід Великої Британії з Європейського Cоюзу.