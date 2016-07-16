Ісламський проповідник спростував причетність до спроби перевороту в Туреччині

Більш того, він засудив дії заколотників, передає DW.

У його заяві, яку транслюють ЗМІ, йдеться, що влада може бути отримана тільки шляхом вільних і чесних виборів, але не силою.

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Раніше група, близька до духовного лідера Гюлена, заявила про непричетність до спроби перевороту в Туреччині.

"Ми засуджуємо будь-яке військове втручання у внутрішній політиці Туреччини", - йдеться в заяві групи.

"Заяви пропрезидентських політиків є безвідповідальними", - заявили прихильники Гюлена.

Як повідомляв УНІАН, у Генштабі призвідниками спроби державного перевороту назвали військовослужбовців зі складу ВПС Туреччини, а також військової поліції.