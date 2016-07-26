Стрілянина в Берліні: поранений лікар помер у реанімації, але ситуація під контролем - поліція

Про це повідомляє поліція Берліна у своєму Twitter.

За даними поліції, стрілець прийшов до потерпілого лікаря в якості пацієнта.

Der Arzt am #CBF in #Steglitz ist leider verstorben. Unsere Ermittler vom #LKA sind vor Ort und klären die Hintergründe der Tat. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 26, 2016

При цьому повідомляється, що сам лікар отримав важке поранення. За його життя боролися в реанімації, проте врятувати його не вдалося.

Також поліція підтвердила, що нападник застрелився.

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"Ситуація в клініці Бенджаміна Франкліна в Штегліці знаходиться під контролем. Наші колеги на місці. Наразі там немає жодної загрози", - розповіли в поліції Берліна.

Зараз поліцейські на місці події намагаються з'ясувати мотиви події.

Водночас поліція повідомляє, що на даний момент у них немає жодних підстав вважати, що в результаті стрілянини були ще постраждалі. Також немає ознак того, що у злочинця були спільники.

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При цьому, як уточнює Die Welt, немає ніяких ознак захоплення заручників. Також ніщо не вказує на те, що напад міг мати політичні мотиви.

Як повідомляв УНІАН, в університетській клініці в одному з районів Берліна вдень 26 липня сталася стрілянина. Сам нападник вчинив самогубство.