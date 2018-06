Смертельно хворий канадський рокер дав прощальний концерт

Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Заключний концерт у місті Кінгстон в Онтаріо пройшов при повному аншлагу увечері в суботу і транслювався по всій країні.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який був присутній на концерті, сказав, що під музику Tragically Hip понад 30 років жила вся країна.

Коли лідер групи Горд Дауні оголосив про свою хворобу в травні, це викликало шок у більшості канадців.

Читайте такожЕкс-барабанщик Megadeth Нік Менца помер на сцені під час виступу

Канадська радіомовна корпорація назвала Дауні "неофіційним поетом" країни.

Газета Globe and Mail написала, що прощальний тур гурту під назвою "Man Machine Poem" залишив слід одночасно горя і свята по всій країні.

Заснований у 1980-х роках друзями по коледжу, гурт виконує музику в стилях блюз і рок, з текстами, наповненими провінційною чарівністю канадського життя. Tragically Hip швидко підкорив усю країну, і музиканти записали в загалом 14 альбомів.

Для більшості канадців гурт відомий під короткою назвою "The Hip", а їхні пісні давно стали частиною національної самосвідомості.

Як написав у Twitter прем'єр-міністр Канади, музика Tragically Hip "назавжди залишиться в наших серцях і наших плейлистах".

On behalf of Канадці, I thank Gord Downie and the Hip for their decades of service to Canadian music. Forever in our hearts and playlists.