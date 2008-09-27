Чи загрожує Росія європейській безпеці (опитування)

Опитування, яке провела компанія Harris Interactive, виявило, що майже половина американців і європейців нині сприймають Росію як загрозу європейській безпеці, повідомляє «Washington Profile».

Зокрема, 49% жителів Італії вважають, що дії Росії проти Грузії "дуже серйозно" або "серйозно" загрожують європейській безпеці. Аналогічні погляди висловили 44% американців, 39% французів, 38% німців і 33% британців.

Тих, хто не сприймає російсько-грузинський конфлікт як загрозу, набагато менше: у Великій Британії їх 15%, у США та Іспанії - по 11%, в Італії - 9%, у Франції та Німеччині - по 7%.

Більшість респондентів також вважає, що Європейський Союз має зменшити рівень економічної та дипломатичної співпраці з Росією. Ці настрої найпоширеніші у Франції, де таку думку підтримують 50% громадян. У США її поділяють 49%, в Іспанії - 44%, у Великій Британії - 41%, в Італії та Німеччині - по 34%. Прихильників поглиблення європейсько-російської співпраці найбільше в Італії та Німеччині (відповідно, 29% і 21%). У США ці погляди поділяють 16%.

Цікаві результати дала відповідь на запитання "Наскільки великий виклик (мається на увазі загроза), який Росія кидає Європейському Союзу?". 25% італійців, 13% британців, 11% іспанців, 10% французів, 7% німців і 6% американців упевнені, що виклику як такого не існує в природі. Решта опитаних зійшлися на тому, що виклик все-таки є, але серйозно розійшлися в його оцінках. Найгостріше реагують на дії Росії (тобто вважають виклик "дуже великим") 13% американців, по 12% німців та італійців, по 10% британців і французів.

Украй невеликою виявилася кількість європейців і американців, готових збільшити витрати на оборону від Росії за рахунок скорочення асигнувань на соціальні програми.

Більшість американців і європейців також не визначилася, чи варто приймати до НАТО Україну та Грузію, якщо це викличе тертя з Росією.

Велика частина опитаних також не вважає за необхідне застосування військової сили своїх держав у разі реалізації гіпотетичного сценарію нападу Росії на країни Балтії. Більшість опитаних у Німеччині, Іспанії та Італії виступила б проти відправки своїх солдатів на захист Литви, Латвії та Естонії від російської агресії. Більшість французів, американців і британців схвалили б цей крок.

Європейці та американці кардинально розійшлися у відповідях на запитання "Хто з кандидатів у президенти США здатний краще захистити Європейський Союз від Росії?". Більшість жителів Європи вважає, що найкращим кандидатом для вирішення цього завдання є демократ Барак ОБАМА. У США з невеликим відривом переміг республіканець Джон МАККЕЙН.