Сенат США схвалив план порятунку економіки

Американський сенат схвалив пакет екстрених заходів для подолання фінансової кризи в країні. Він отримав необхідну більшість голосів.

Як передає ІТАР-ТАСС, план передбачає виділення близько 700 млрд доларів для викупу інвестиційних облігацій, що втратили ліквідність. Крім того, передбачено підвищення планки страхованих банківських вкладів з 100 до 250 тис доларів. Законодавці також запровадили додаткові податкові послаблення для бізнесу та середнього класу на загальну суму 110 млрд доларів.

Серед тих, хто проголосував за законопроект - обидва кандидати в президенти США - сенатори Джон МАККЕЙН і Барак ОБАМА, а також кандидат у віце-президенти від Демократичної партії Джозеф БАЙДЕН.

Довідка УНІАН. Фінансова криза почалася 2006 року в США з обвалу ринку іпотечного кредитування. Його головною причиною стало зростання неповернення житлових кредитів неблагонадійними позичальниками. Влітку 2007 року оголосили про свою неспроможність понад 100 компаній.

7 вересня 2008 року міністерство фінансів США взяло на себе управління двома найбільшими фінансовими інститутами країни, які донедавна найбільше котирувалися, - Федеральної національної іпотечної асоціації ("Фані Мей") і Федеральної корпорації житлового іпотечного кредитування ("Фреді Мак"). Через ці дві структури фінансувалися близько 70% усіх операцій з іпотеки в США. За останній рік їхні сукупні збитки становили 14 млрд доларів.

15 вересня 2008 року американські ЗМІ назвали "чорним понеділком", а події, які переживає фінансовий ринок, найважчими з 1929 року - дати початку Великої депресії в США. Так, індекс Доу-Джонса - найважливіший показник ділової активності в США - впав на 317,38 пункта до позначки 11.104,61 пункта; індекс електронної біржі НАСДАК опустився на 40,69 пункта до 2221,24 пункта; і "Стандард енд Пурз" знизився на 30,04 пункта до 1222,65 пункта. Цього дня припинили боротьбу за існування два найбільші банки США: "Леман бразерс" оголосив про банкрутство, а банк "Меррілл Лінч" був придбаний найбільшим комерційним банком "Бенк оф Америка".

15 вересня 2008 року результатом банкрутства американських "Леман бразерс" і "Меррілл Лінч" стало дуже велике падіння головних індексів на азійських і європейських фондових ринках.

МВФ оцінив втрати світової банківської системи в 1,3 трлн доларів.