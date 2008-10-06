У піратів достатньо зброї, аби дати відсіч спробам звільнити «Фаїну»

Сомалійські пірати, які захопили судно Faina з танками на борту, присягаються боротися до кінця, незважаючи на облогу кораблів американського флоту.

Як повідомляє NEWSru.com, пірати заявили The Sunday Times, що відіб’ють будь-який напад.

Пірати, озброєні гвинтівками AK47, за словами свого представника Сугуле АЛІ, не могли повірити очам, коли побачили стільки зброї на борту Faina. "Ми були налякані тим, що хтось перевозив всю цю зброю у водах Сомалі", - заявив С.АЛІ виданню супутниковим телефоном.

"Ми готові до будь-якого нападу загонів спецпризначення, - заявив С.АЛІ. - У нас є 60 озброєних людей, готових відбити корабель. Ми можемо захистити себе. Я не казатиму вам, яка в нас є зброя, але можу зазначити, що її вистачить".

Групу озброєних бандитів, на думку видання, можна вибачити за рішення зірвати куш, оскільки пірати побачили на судні танки, ракетні двигуни та зроблені в Росії зенітні гармати. У минулі вихідні вони вимагали викуп за вантаж і екіпаж у розмірі 20 млн. доларів. Це в 10 разів більше, аніж вони зазвичай просять за судно.

Щоб уникнути потрапляння військового вантажу Faina радикальним ісламістам, які погрожують скинути уряд цієї держави, США спрямували до берегів Сомалі 6 військових кораблів. Судна оточили Faina, щоб мати змогу відбити будь-яку спробу вивантажити танки на берег.

Росія також відправила військовий корабель "Неустрашимый" у регіон, щоб захистити російських громадян, які перебувають на борту Faina. На борту судна було 17 українців, троє росіян і один громадянин Латвії. Капітан судна, громадянин Росії Володимир Колобків помер.

Попри деякі успіхи Франції, поки що світова спільнота не в змозі ефективно боротися з піратством біля берегів Сомалі, де проходить один з найжвавіших морських маршрутів. На думку піратів, гроші, які вони вимагають, – це не викуп, а штрафні санкції за несанкціонований, незаконний вилов риби. Дедалі більше жителів Сомалі, неспроможних заробляти чесною працею, стають бандитами. А повідомлення про те, що піратам цього року вдалося заробити 30 млн. доларів, лише надихають їх.

У понеділок ВМС США встановили місце розташування баз піратів на березі Сомалі та стежать за ними, але поки що не планують подальших дій. Про це заявив у Кейптауні командувач ВМС США в Європі та Африці адмірал Марк ФІЦДЖЕРАЛЬД.

За словами адмірала, щороку біля берегів Сомалі проходять близько 20 тисяч торгових суден, і їх захист вимагає таких військово-морських сил, яких більше немає. "Тобто ми знаємо, де пірати живуть на березі, але, я думаю, ми цим і обмежимося", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на борту українського судна, взятого в полон 25 вересня, є 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки та боєприпаси, які Україна продала Кенії. За вантаж пірати вимагають 20 мільйонів доларів США викупу. У складі екіпажу Faina 17 громадян України.

Переговори з піратами про звільнення моряків Faina здійснюють Міністерство оборони Кенії та судновласники.