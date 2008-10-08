Україна та Росія озброюють Судан наввипередки?

Боєприпаси і танки на борту суховантажу "Фаїна", захопленого піратами біля берегів Сомалі, могли призначатися для Південного Судану. Це підтверджують документи, які опинилися у розпорядженні Бі-Бі-Сі.

Копія вантажної декларації свідчить про те, що контракт на постачання техніки був укладений міністерством оборони Кенії від імені уряду Південного Судану, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Кенійське оборонне відомство, відповідно до цього документа, є лише одержувачем вантажу.

Контрактні номери танків, гранатометів і зенітних установок містить код GOSS, який, як повідомили Бі-Бі-Сі військові експерти, зазвичай використовується як скорочення від "Government of South Sudan" (з англійської – «уряд Південного Судану»).

Ця інформація розходиться із заявами кенійських властей про те, що зброя на борту "Фаїни" мала бути поставлена в рамках програми з переозброєння армії Кенії.

Як говорять військові експерти, багато записів в контракті вказують на уряд Південного Судану.

Документ вже наданий парламентській комісії Кенії. Уряд країни поки не дав ніяких коментарів.

Не дивлячись на те, що імпорт зброї не є порушенням законодавства, ця історія ставить Кенію в складне становище, у тому числі і через те, що власті країни сприяли припиненню громадянської війни між Південним Суданом і урядом Хартума в 2005 році.

Фахівці також додають, що це не єдина партія військової техніки, що призначалася для південно-суданського уряду. Так, за деякими відомостями, в регіон в останні кілька місяців було поставлено близько сотні танків російського виробництва.

Ці дані можуть свідчити про початок гонки озброєнь між Південним і Північним Суданом в очікуванні референдуму про незалежність півдня, наміченого на 2011 рік.

У даний час захоплене судно оточене військовими кораблями, які ведуть за ним постійне спостереження.