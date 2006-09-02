Москва святкує 859-річчя (історична довідка)

Москва відсвяткує сьогодні своє 859-річчя. Й хоча дата не ювілейна, влада міста вирішила влаштувати для жителів і гостей грандіозне свято. Воно має стати свого роду "репетицією" перед урочистостями у вересні 2007 року, коли виповниться 860 років із моменту першої згадки про Москву в літописі.

Як повідомляє NEWSru, свято за традицією почалося на Тверській площі. Тут, біля підніжжя пам`ятника засновнику "града Москова" Юрію Долгорукому, пройшло театралізована вистава "Дорога моя столиця", в рамках якої глядачам нагадали про історію міста, основні віхи його розвитку.

Всього в Москві пройде понад 3 тисяч різних заходів: від великих концертів у центрі, до виступів колективів творчої самодіяльності в парках і дворах.

Найцікавішими з великих святкових майданчиків влада називає світломузичне шоу фонтану на Василівському узвозі, концерт зірок естради на Театральній площі, де всі пісні артисти виконуватимуть наживо, протестуючи проти використання фонограми на концертах.

Грандіозний концерт планується й на Луб’янській площі.

Завершиться свято грандіозним феєрверком в акваторії Москва-ріки, а також лазерним шоу, яке проводитиметься на Софійській набережній.

Довідка. Москва заснована на Боровицькому пагорбі. Вперше згадується в Іпатіївському літопису 1147 р., де йдеться про запрошення князем Юрієм Долгоруким князя Святослава: "приди ко мне брате в Московь", тобто назва міста була приведена в непрямому відмінку. Сучасні дослідники вважають, що форма називного відмінку назви міста була Моски. Назва Москва встановилася лише в XIV ст.

Спроби пояснення назви міста робляться з XVII в. Очевидною є первинність гідроніму Москва: вже в літературному пам`ятнику XVI ст. повідомлялося, що "Москва-град за ім`я річки, що тече під ним". Нині поширення набула балтійська гіпотеза походження назви річки, згідно з якою реконструюються варіанти початкової балтійської форми назви: Mask-(u) va, Mask-ava або Mazg-ava, які пов`язують гідронім з поняттям "драговина, багно" і "звивиста". Обидва мотивування цілком реалістичні: річка починається в болоті (Москворецкая Калюжа або Старкове болото), і навпроти Боровицького пагорба, де виникло місто, лежать відомі урочища Болото і Балчуг (тюркское "болото, багно"); велика і звивистість річки, особливо на ділянці Лужники - Нагатіно.

У першій половині XIII в. стала центром уділу. Розорена взимку 1237-1238 рр. монголо-татарами, незабаром відновлена.

З кінця XIII в. центр самостійного князівства. Близько 1326 р. до Москви з Володимира перенесена резиденція мітрополитів Російської православної церкви. Місто стає політичним і духовним центром Русі.

У 1712 р. столицю перенесено до Санкт-Петербурга. З 1708 р. - центр Московської губернії. З 12 березня 1918 р. столиця РРФСР. З грудня 1991 р. - столиця Російської Федерації.

“Моє місто”